Политолог, старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров нынешнее состояние белорусско-российских интеграционных отношений называет «ситуацией неопределенности».





"Полностью тексты дорожных карт так и не появились в пуб­личном доступе, непонятно, что будет с подписанием. Оно анонсировано на 4 ноября, совсем близко, но никаких подготовительных работ, во всяком случае явно, не ведется.





Владимир Путин не приехал 14 октября в Беларусь на заседание Высшего евразийского экономического совета и Совета руководителей стран СНГ, хотя и обещал. Это может значить, что не все тут в порядке, а может и ничего не значить.





Скорее, мы зависли, как это уже бывало после бравурных беларуско-российских реляций. Что будет дальше, что там под интеграционным ковром, чего мы не видим, неизвестно, нам снова надо ждать какой-то конкретики.





13 октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил «глубокую озабоченность» вмешательством Запада во внутренние дела Беларуси и снова вспомнил о том, что Минск обещал «проведение конституционной реформы».





Из заявления Лаврова видно, что вопрос новой белорусской Конституции для Москвы все еще важен. А в белорусском контексте есть такое ощущение, что вопрос задвинут на дальнюю полку. Он как бы есть, но не главный в текущей повестке.





Думаю, что Россию также должно волновать, что тема новых санкций против Москвы поднимается и в связи с беларуским кризисом. В Европе все больше звучит голосов, что Россия поддерживает усилия Минска по созданию миграционного кризиса на границах ЕС и, соответственно, также должна попадать под санкции.





Россия сейчас вряд ли в этом заинтересована и может выступать не посредником между Беларусью и Европой, но, скажем так, кулером для особо горячих голов в Беларуси.





Что касается диалога Беларуси и Запада, то беларуские власти не то чтобы не желают его, они-то как раз бы и хотели диалога, но только на своих условиях: Запад молчит о внутренних делах Беларуси, а мы будем обсуждать, как нам быть с мигрантами. И санкции открутите нам обратно, пожалуйста.



