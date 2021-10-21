Решение ЕСПЧ было вынесено 20 октября. Страсбургский суд согласился с доводами адвоката Дубойского, который указывал на преследование и возможность пыток в случае его передачи беларуским силовикам, и применил правило 39 регламента ЕСПЧ, сообщает издание Naviny со ссылкой на его сестру.





Брестчанин находится в СИЗО в Белгороде.





Вадима Дубойского в Беларуси обвиняют по статье об участии в массовых беспорядках (статья 293 УК). В сентябре он уехал в Москву. В апреле его задержали из-за незаконного пересечения российско-украинской границы.





22 сентября, несмотря на то, что апелляционная инстанция еще не рассмотрела жалобу Дубойского, российские власти начали процедуру экстрадиции.





Его адвокат успел остановить процесс.





Ранее Россия несмотря на запрет ЕСПЧ уже экстрадировала нескольких беларусов.



