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Ба! Знакомые всё лица: стало известно, кто будет "дорабатывать" Конституцию

Как уже сообщалось, сегодня Лукашенко проводит встречу с "группой по доработке Конституции"

В новой версии Конституции важно не допустить разбалансированности системы органов государственной власти, – заявил он во время встречи.

А с кем встречается?

Как сообщает blizko.by, в состав группы по "доработке" Конституции вошли:

- глава Администрации президента Игорь Сергеенко

- председатель Совета Республики Наталья Кочанова и представители обеих палат парламента,

- заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов

- руководитель Аппарата Совета министров Константин Бурак

- зампредседателя Конституционного Суда Наталья Карпович и судья Ольга Сергеева

- председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда

- помощник Лукашенко Александр Косинец 

- бывший глава "Белой Руси" Александр Радьков.

Сообщается, что  проект Основного документа будет готов к концу 2021 года, а в начале 2022-го его вынесут на референдум.
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