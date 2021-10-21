В новой версии Конституции важно не допустить разбалансированности системы органов государственной власти, – заявил он во время встречи.





А с кем встречается?





Как сообщает blizko.by , в состав группы по "доработке" Конституции вошли:





- глава Администрации президента Игорь Сергеенко,





- председатель Совета Республики Наталья Кочанова и представители обеих палат парламента,





- заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов,





- руководитель Аппарата Совета министров Константин Бурак,





- зампредседателя Конституционного Суда Наталья Карпович и судья Ольга Сергеева,





- председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда,





- помощник Лукашенко Александр Косинец





- бывший глава "Белой Руси" Александр Радьков.





Сообщается, что проект Основного документа будет готов к концу 2021 года, а в начале 2022-го его вынесут на референдум.



