Ба! Знакомые всё лица: стало известно, кто будет "дорабатывать" Конституцию
Как уже сообщалось, сегодня Лукашенко проводит встречу с "группой по доработке Конституции"
В новой версии Конституции важно не допустить разбалансированности системы органов государственной власти, – заявил он во время встречи.
А с кем встречается?
Как сообщает blizko.by, в состав группы по "доработке" Конституции вошли:
- глава Администрации президента Игорь Сергеенко,
- председатель Совета Республики Наталья Кочанова и представители обеих палат парламента,
- заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов,
- руководитель Аппарата Совета министров Константин Бурак,
- зампредседателя Конституционного Суда Наталья Карпович и судья Ольга Сергеева,
- председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда,
- помощник Лукашенко Александр Косинец
- бывший глава "Белой Руси" Александр Радьков.
Сообщается, что проект Основного документа будет готов к концу 2021 года, а в начале 2022-го его вынесут на референдум.
13:02 21/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение