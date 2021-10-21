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Беларусь должна остаться президентской республикой - Лукашенко

Беларусь должна остаться президентской республикой, заявил Лукашенко на заседании рабочей группы по доработке проекта новой Конституции в четверг

"Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну. И Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий президент прямо рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить сдерживание и противовес", — заявил Лукашенко.

По его словам, рабочая группа должна продолжить начатую Конституционной комиссией работу. Главная задача ее участников — "не допустить разбалансированности системы органов государственной власти".

Ранее власти заявляли, референдум по Конституции должен состояться в феврале 2022 года. Изменения будут касаться прежде всего полномочий президента, парламента, правительства, местных органов власти. В новой Конституции также могут быть закреплены статус и полномочия Всебелорусского народного собрания. 
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