Беларусь должна остаться президентской республикой - Лукашенко
Беларусь должна остаться президентской республикой, заявил Лукашенко на заседании рабочей группы по доработке проекта новой Конституции в четверг
"Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну. И Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий президент прямо рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить сдерживание и противовес", — заявил Лукашенко.
По его словам, рабочая группа должна продолжить начатую Конституционной комиссией работу. Главная задача ее участников — "не допустить разбалансированности системы органов государственной власти".
Ранее власти заявляли, референдум по Конституции должен состояться в феврале 2022 года. Изменения будут касаться прежде всего полномочий президента, парламента, правительства, местных органов власти. В новой Конституции также могут быть закреплены статус и полномочия Всебелорусского народного собрания.
12:33 21/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение