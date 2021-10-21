Агентство "Интерфакс" приводит цитату Лаврова, который назвал делегацию талибов "уважаемой" и подчеркнул, что российские власти "удовлетворены уровнем практического взаимодействия" с новыми афганскими властями.





После встречи с Лавровым, которая прошла в московском "Президент-отеле", представители "Талибана" приняли участие в переговорах с делегациями стран азиатского региона. На них обсуждался вопрос международного признания власти талибов.





15 августа радикальное движение "Талибан", признанное во многих странах мира террористическим, без боя захватило столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, заявив, что хочет избежать крупной гуманитарной катастрофы.





Афганистан фактически полностью оказался под контролем талибов. Западные страны не признают власть радикального движения. Российские власти, не признавая её официально, регулярно проводят встречи с талибами, принимая их в Москве.



