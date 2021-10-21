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Народы Беларуси и Литвы стали лауреатами премии Джона Маккейна за свободу

Ежегодная церемония вручения премии Джона Маккейна за свободу прошла во вторник в Вашингтоне. Учрежденная в 1995 году награда, основанная Международным республиканским институтом (IRI), отмечает заслуги активистов по всему миру, борющихся за свободу и демократию.

Народы Беларуси и Литвы стали лауреатами премии Джона Маккейна за свободу
Среди лауреатов премии этого года был отмечен народ Беларуси, от лица которого награду получила Татьяна Хомич - сестра белорусской активистки Марии Колесниковой, которая годом ранее была похищена спецслужбами Беларуси, а месяц назад приговорена к 11 годам заключения. 

Церемония награждения заключила визит Хомич в США, где она говорила о ситуации с политзаключенными Беларуси, число которых достигло 800 человек.

«Основная цель моей поездки – это привлечение внимания к политзаключенным, - сказала Хомич в беседе с корреспондентом «Голоса Америки». – Во время моих встреч с политиками, представителями кокуса «Друзья Беларуси» в Конгрессе я обсуждала возможность поддержки политзаключенных с их стороны».

По словам Хомич, американским политикам было предложено стать голосом белорусских «узников совести».


«Они могут писать письма, в СМИ рассказывать о том, что происходит с политзаключенными, поддерживать их семьи, - рассуждает собеседница «Голоса Америки».

Награду также получили жители Литвы – за активную позицию в поддержке демократии в Беларуси. В ходе церемонии было отмечено, что многие политэмигранты из Беларуси обрели политическое убежище в Литве. Премию от имени литовского народа принял депутат Сейма Литвы Жигимантас Павиленис.

В своем выступлении он призвал Запад не забывать о борцах за демократию в России, напомнив, что российское правительство в очередной раз сфальсифицировало парламентские выборы. 

В интервью «Голосу Америки» он подчеркнул, что свободная и демократическая Россия необходима для стабильности в Европе.

«Демократия в Беларуси, как и демократия в России, это - самый лучший гарант нормальных добрососедских отношений в Европе, - сказал Павиленис в интервью «Голосу Америки». - В России, я думаю, также настанет время, когда люди просто выйдут на улицы и скажут: все мы - европейцы. Мы из этого (советского – прим. редакции) ада вышли после пятидесяти лет, но россияне там еще остались».

Международный республиканский институт (IRI) – это американская некоммерческая организация, выступающая за продвижение демократии по всему миру.

На протяжении многих лет среди лауреатов премии были видные правозащитники и политики, например, Натан Щаранский, а также президент Рональд Рейган, известный своей ролью в продвижении демократии на территории бывшего Советского Союза.
Источник: golosameriki.com
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