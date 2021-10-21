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Белый дом не готов подтвердить возможность встречи Байдена и Путина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не готова сообщить о том, состоится ли новая встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина до конца текущего года.

"Я не знаю, каковы планы президента Путина относительно поездок, и мне также нечего сообщить о планах поездок с нашей стороны ", - заявила Псаки в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Она отметила, что президент США "занимается дипломатией лицом к лицу" как с людьми, с которыми у него есть соглашения, так и с людьми, с которыми у него разногласия. "Но на данный момент мне нечего сообщить", - заключила представитель Белого дома.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Байдена в текущем году "в том или ином формате - вполне реальна".
Источник: interfax.com.ua
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