



«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала «Кибер-Партизаны» и Telegram-чата «Кибер-сливы», экстремистским формированием и запрете его деятельности», — говорится в сообщении.





Таким образом, МВД уже признало пять групп граждан экстремистскими формированиями. Ранее было принято решение в отношении:





телеграм-канал «Буслы ляцяць» и чат этого канала,





ресурс Dze.chat и все объединенные ресурсом телеграм-каналы,





инициатива «Рабочы Рух / Расширенный круглый стол»,





телеграм-канал «Дружины Народной Самообороны — ДНС» и телеграм-чат «ДНС чат».