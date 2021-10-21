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МВД признало кибер-партизан экстремистским формированием

Телеграм-канал «Кибер-Партизаны» и чат «Кибер-сливы» признаны экстремистским формированием. Об этом сообщила пресс-служба МВД.


 
«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала «Кибер-Партизаны» и Telegram-чата «Кибер-сливы», экстремистским формированием и запрете его деятельности», — говорится в сообщении.

Таким образом, МВД уже признало пять групп граждан экстремистскими формированиями. Ранее было принято решение в отношении:

телеграм-канал «Буслы ляцяць» и чат этого канала,

ресурс Dze.chat и все объединенные ресурсом телеграм-каналы,

инициатива «Рабочы Рух / Расширенный круглый стол»,

телеграм-канал «Дружины Народной Самообороны — ДНС» и телеграм-чат «ДНС чат».
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