МВД признало кибер-партизан экстремистским формированием
Телеграм-канал «Кибер-Партизаны» и чат «Кибер-сливы» признаны экстремистским формированием. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала «Кибер-Партизаны» и Telegram-чата «Кибер-сливы», экстремистским формированием и запрете его деятельности», — говорится в сообщении.
Таким образом, МВД уже признало пять групп граждан экстремистскими формированиями. Ранее было принято решение в отношении:
телеграм-канал «Буслы ляцяць» и чат этого канала,
ресурс Dze.chat и все объединенные ресурсом телеграм-каналы,
инициатива «Рабочы Рух / Расширенный круглый стол»,
телеграм-канал «Дружины Народной Самообороны — ДНС» и телеграм-чат «ДНС чат».
09:28 21/10/2021
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