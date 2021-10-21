Oops! В США Трамп популярнее Байдена

Так, 39% опрошенных положительно отзываются о Трампе (в мае было 37%), а 38% — в отношении Байдена (в мае было 49%). В то же время 51% полагает, что Трамп подорвал после выборов 2020 года демократические основы Соединенных Штатов. Но 39%, напротив, отметили, что он защищал демократию в США.





Как сообщалось, президентские выборы 2020 года закончились в США скандалом и беспорядками в Вашингтоне. Трамп позволили себе серию жестких заявлений по итогам выборов, из-за чего некоторые соцсети посчитали его слова призывами к беспорядкам. Twitter навсегда забанил политика.





Штурм Капитолия, фото: Reuters



