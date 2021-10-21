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Oops! В США Трамп популярнее Байдена

Квиннипэкский университет (Коннектикут) провел опрос, который показывает, что экс-президент США немного популярнее, чем действующий глава государства Джо Байден.

Так, 39% опрошенных положительно отзываются о Трампе (в мае было 37%), а 38% — в отношении Байдена (в мае было 49%). В то же время 51% полагает, что Трамп подорвал после выборов 2020 года демократические основы Соединенных Штатов. Но 39%, напротив, отметили, что он защищал демократию в США.

Как сообщалось, президентские выборы 2020 года закончились в США скандалом и беспорядками в Вашингтоне. Трамп позволили себе серию жестких заявлений по итогам выборов, из-за чего некоторые соцсети посчитали его слова призывами к беспорядкам. Twitter навсегда забанил политика.

Штурм Капитолия, фото: Reuters

Защитники Трампа устроили протесты в Вашингтоне. Они захватили Капитолий, где заседает Конгресс США. Участников штурма удалось изгнать из здания через два часа. Работал в том числе спецназ ФБР. В итоге после столкновений умерли четыре человека. Пострадали 14 силовиков, пишет officelife.media
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