Совместная коллегия министерств обороны Беларуси и России 20 октября оказалась довольно результативной. Формально было принято несколько важных решений. Речь шла и о пятилетних программах стратегического партнерства, и об учебно-боевом центре на территории Беларуси, пишет политолог Валерий Карбалевич.





Однако бодро-оптимистичный тон руководителей оборонных ведомств не мог скрыть застарелые противоречия в военном сотрудничестве союзников.





По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ответ на угрозы со стороны Запада Беларусь и Россия принимают новую военную доктрину «Союзного государства». Документ планируется утвердить вскоре на заседании высшего государственного совета "союзного государства", которое предварительно назначено на 4 ноября.





Но здесь возникают вопросы не только процедурного, но и содержательного характера. Дело в том, что новую военную доктрину «союзного государства» должны были одобрить 13 декабря 2018 года на заседании Совета Министров «союзного государства». Однако официальный Минск заблокировал подписание документа в знак протеста против "ультиматума" премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который объявил политику "принуждения к интеграции". 19 декабря 2018 года Владимир Путин в одностороннем порядке одобрил военную доктрину "союзного государства России и Беларуси". А Минск доныне саботирует эту процедуру.





Так ведет ли Шойгу речь о том документе от 2018 года, или это обновленная доктрина? Необъяснимо. И подпишет ли Лукашенко документ на этот раз? Чего потребует взамен?





Также, по словам Шойгу, главы военных ведомств России и Беларуси подписали документы о продлении сроков действия двух российских военных объектов на белорусской территории. Речь о узле системы предупреждения о ракетном нападении в Ганцевичах и радиостанции Военно-морского флота в Вилейке.





И тут тоже возникают вопросы. Договор об этих двух объектах был подписан 6 января 1995 года на 25 лет. То есть, срок действия договора закончился 06.01.2020 г. То есть почти два года эти объекты существовали без всяких правовых оснований, на основе устных договоренностей между Лукашенко и Путиным. Можно предположить, шел жесткий торг о новых условиях пролонгации бывшего соглашения.





И теперь Шойгу не сообщил никаких подробностей об этих документах. На каких условиях эти объекты будут существовать? На какой срок? И опять же, на документах должны быть подписи Путина и Лукашенко.





Но интересно, что информация о подписании этих документов озвучена только российской стороной. В сообщении БелТА о результатах совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России нет информации о договоренности о двух российских военных объектах на белорусской территории. Во всяком случае, на конец рабочего дня. И это свидетельствует о том, что с этим вопросом все далеко не просто.





В любом случае следует отметить, что военное сотрудничество Беларуси и России обгоняет процессы интеграции двух стран в других сферах. Военное присутствие РФ на белорусской территории увеличивается. Со всеми негативными последствиями для суверенитета Беларуси.











