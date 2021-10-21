







"Я ожидаю, что белорусский вопрос будет затронут, чтобы посмотреть, как остановить эту неприемлемую ситуацию", приводит слова высокопоставленного представителя ЕС агентство ТАСС





Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что Брюссель намерен подготовить меры по пресечению потока мигрантов, которые стремятся в страны Евросоюза через Беларусь. Кроме того, по его словам, ЕС хочет обратится с призывом к странам, из которых прибывают беженцы, не перевозить их в Беларусь. Боррель также сообщил, что для решения этой проблемы ЕС даже готов ввести санкции против авиакомпании "Белавиа".





Ранее Газета Bild am Sonntag писала, что власти Германии начали расследование о причастности Александра Лукашенко к организации нелегальной переправки мигрантов в ЕС. По оценке федеральной полиции ФРГ, с начала августа через Беларусь в Германию нелегально добрались почти 4 тысячи иностранцев, прежде всего, сирийцев и иракцев. Как пишет Bild am Sonntag, за помощь в незаконном пересечении границ ЕС мигранты платят белорусской стороне около €4 тысяч.