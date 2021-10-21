







Соответствующую информацию обнародовал заместитель генерального директора по организации воздушного движения «Белаэронавигации» Валериан Гродь в эфире телеканала СТВ.





«Мы действительно подали иск в трибунал Европейского Союза 1 сентября. Конечно, мы надеемся на положительный исход. Потому что мы чувствуем правоту в действиях наших специалистов, из-за которых якобы были введены санкции. Поэтому надеемся на лучший исход. Тем более, известны случаи, когда санкции снимались. Возьмите, к примеру, футбольный клуб "Динамо-Минск" в свое время. Но есть одно "но". Согласно протоколу трибунала, эта процедура может затянуться до 15 месяцев», - отметил Гродь.





По его словам, компания будет надеяться «на здравый смысл» европейских политиков.





Говоря о введенных против «Белаэронавигации» ограничительных мерах, Гродь подчеркнул, что они положительно ни на кого не влияют.





«Но если взять пандемию, в 2020 году она дала значительно более отрицательный эффект, чем санкции. Потому что основной трафик нам приносят российские авиакомпании, в первую очередь – "Аэрофлот". Конечно, мы потеряли: по сравнению с прошлым годом идем минус 15% от выполненных полетов за эти 9 месяцев», - сказал он.





Напомним, что попавшие под европейские санкции белорусские компании «МАЗ», «БелАЗ» и «Белаэронавигация» подали иски � � отмене решений Совета Евросоюза, налагающих индивидуальные ограничения на эти предприятия.



