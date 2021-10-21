Спецоперация спецслужб Турции: разоблачена шпионская сеть России и Чечни

Четверо граждан России, один гражданин Узбекистана и один - Украины арестованы в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров, сообщает газета Hürriyet.