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Спецоперация спецслужб Турции: разоблачена шпионская сеть России и Чечни

Четверо граждан России, один гражданин Узбекистана и один - Украины арестованы в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров, сообщает газета Hürriyet.

Газета приводит фамилии арестованных – это граждане России Абдулла Абдуллаев, Ровшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, граждане Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что шестеро человек были задержаны в Турции по подозрению в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже, и все они являются выходцами из Чечни, пишет haqqin.az
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