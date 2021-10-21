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Саакашвили выдвинули новые обвинения в Грузии: что инкриминируют

Грузинская прокуратура предъявила экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили новые обвинения.

На этот раз его обвиняют в незаконном пересечении грузинской границы во время возвращения в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинское издание SOVA.
Информацию о выдвижении новых обвинений Саакашвили сообщил журналистам грузинский прокурор.
"По этому делу проведены следственные действия и установлено, что Саакашвили с въездом помог Элгуджа Цомая, а затем обвинения были выдвинуты тем лицам, которые помогли ему с перемещением и не сообщили об этом правоохранителям. Все это подтверждается не только показаниями свидетелей, но и добытыми доказательствами и видеоматериалами", - сказал он.

Прокурор отметил, что также существуют показания Элгуджи Цомая и других свидетелей.
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