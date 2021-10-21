На заседании совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси С. Шойгу после перечисления мероприятий НАТО вблизи границ Беларуси и России сказал: «в сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера. Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства, которую планируется утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего государственного совета Союзного государства». Об этом пишет военный аналитик Егор Лебедок в своем т-г канале.





Если смотреть выступление Шойгу, то эта доктрина упоминается после слов о необходимости ответных мер, с намеком, что это ответная реакция, но все же в его изложении не обязательно читается как ответная, это мог быть новый раздел доклада. Но российская пропаганда (ТАСС, РИА, первый канал и т.д.) начала преподносить доктрину как явно выраженную ответную меру, а за ней начала копировать и беларусская («что миряне, то и обезьяне»). Например, «по его словам, одна из таких мер - новая Военная доктрина Союзного государства», «это одна из ответных мер на угрозу, которая исходит от Запада, а также на политическое и экономическое давление» и т.п. Это российская пропагандистская классика в преподнесении агрессивности Запада, когда нужно обосновать свои телодвижения (опуская, конечно же, с каких событий и в каком году НАТО начал интенсифицировать расходы, разведку, оперативную подготовку, создавать смешанные БТГ со странами вне блока и т.д.). Правда в данном случае, речь не об обосновании, а просто об использовании старого повода для подкрепления пропагандистской повестки дня.





На самом деле «новая» военная доктрина т.н. Союзного государства не новая и не связана с событиями 2020-2021 года. Проект доктрины был одобрен распоряжением В. Путина от 19 декабря 2018 года №390-рп и постановлением Совета министров Республики Беларусь от 13 ноября 2018 года № 813. Оба правовых акта содержат пункт о последующем внесении проекта доктрины на утверждение/рассмотрение Высшего государственного Совета или Совета министров Союзного государства. Но заседания ВГС с тех пор не было, естественно и военная доктрина не принята. Подпишут ли доктрину на предстоящем ВГС - вопрос, зависящий от подписания и интеграционных карт. Но и без этого документа Региональная группировка войск (сил) Беларуси и России успешно применяется, не ограничивая себя такого рода нормативными правовыми актами, равно как и иное военное взаимодействие Беларуси и России может осуществляться без данного документа или используя действующую доктрину 2001 года.





На коллегии подписаны протоколы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории Беларуси российских военных объектов - узла системы предупреждения о ракетном нападении «Барановичи» и радиостанции Военно-морского флота «Вилейка». У этих протоколов также был длительный путь к подписанию. Правительство России еще в феврале 2021 года подписало распоряжения об одобрении протоколов о продлении действий соглашений о порядке содержания узла Барановичи и радиостанции Вилейка. В июне 2021 года срок действия основных соглашений истек. В августе 2021 года Лукашенко подписал указ об одобрении протоколов о продлении соглашений. Но только сегодня оно подписано министрами обороны.





20 октября министры обороны двух стран утвердили план двустороннего военного сотрудничества на 2022 год, который включает 139 мероприятий по различным направлениям совместной деятельности оборонных ведомств. Это меньше, чем было запланировано в 2021 году - 160 мероприятий (что и понятно, в этом году состоялись ССУ Запад-2021), но больше, чем планировалось в 2020 году - 120 мероприятий.



