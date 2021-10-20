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В Беларуси проходят допросы по делу «Весны»

В Беларуси продолжаются допросы по делу лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».




Сегодня на допросе был сморгонский правозащитник Алесь Дергачев, завтра в брестский Следственный комитет вызывают правозащитника и юриста Владимира Малея. 22 должна явиться на допрос супруга правозащитника из Бреста Владимира Величкина Маргарита. Сам Владимир после обысков покинул Беларусь, сообщает «Весна».

Напомним, пишет Reform.by, 14 июля, в день облавы на правозащитные организации и НКО у представителей «Весны» прошли обыски. задержанные руководитель «Весны» Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович и юрист Владимир Лабкович находятся под стражей и признаны политзаключенными. В постановлении на обыск у Стефановича значились две статьи Уголовного кодекса: 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).

В начале октября стало известно, что обвинение Беляцкому предъявлено только в уклонении от уплаты налогов по ч. 2 ст. 243, в то время как ранее назывались также ч. 1 и 2 ст. 342 УК.
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