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Из-за этих стран может начаться третья мировая

Британское издание Daily Express составило список стран, с которых может начаться третья мировая война.


Отмечается, что несмотря на то, что сегодня мир опасается глобального конфликта, риски возможного противостояния США и Ирана из-за ядерной программы очень велики.

В случае эскалации ситуации Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, через который экспортируется 30% нефти во всем мире, пишет Haqqin.az. Такое развитие событий приведет к ухудшению отношений Вашингтона с союзниками. Перекрытие пролива также может спровоцировать новую войну в Сирии и Йемене.  В полномасштабный конфликт из-за черного золота способно перерасти и давнее противостояние Ирана с Израилем, пишет издание.

Авторы статьи отмечают, что в последние годы также обострились отношения между двумя союзниками по НАТО: США и Турцией. Причинами серьезного конфликта могут стать разногласия из-за курдов.

Также предполагается, что третья мировая может начаться из-за споров Индии и Пакистана по поводу Кашмира. Этот спор уже привел к многочисленным терактам и волнениям внутри обеих стран. Отмечается, что Индии может не остаться выбора, кроме как спровоцировать эскалацию конфликта, а учитывая взаимодействие с США, противостояние, вероятнее всего, перерастет в глобальную войну.
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