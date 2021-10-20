Бойцы Масуда на тренировке





Афганский Фронт национального сопротивления, возглавляемый Ахмадом Масудом, сыном погибшего лидера антиталибовской коалиции Ахмад Шаха Масуда, объявил о начале вооруженной борьбы против боевиков радикального исламского движения "Талибан" в провинции Каписа. В видеообращении Фронта, которое размещено во вторник, 19 октября, на сайте афганского информационного агентства Aamaj News, говорится, пишет DW, что бойцы сопротивления наряду с Панджшером и Андарабом будут вести партизанскую войну против талибов на территории провинции Каписа.





Боевики движения "Талибан" после вывода войск США и НАТО из Афганистана в кратчайшие сроки захватили в августе практически без боя почти все провинции страны. 15 августа они овладели Кабулом.





После этого более двух недель талибы пытались штурмом захватить единственную неподвластную им провинцию Панджшер. 6 сентября они заявили о захвате долины. Однако представители антиталибовского Фронта национального сопротивления утверждают, что радикалам с помощью пакистанской авиации удалось овладеть лишь главным ущельем Панджшера, все 23 других ущелья региона находятся под контролем Фронта. ФНС также заявил, что организовал вместе с панджшерцами вооруженное сопротивление талибам в долине Андараб в соседней провинции Баглан.