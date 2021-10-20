Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".





Информацию о такой рекомендации сообщил журналистам один из членов врачебного консилиума Зураб Пагава. По его словам, врачи рекомендуют положить Саакашвили в клинику для интенсивного надзора.





"Мы поставили вопрос о т. н. профилактической госпитализации и сейчас его рассматривают. Все обсудили, дали рекомендацию. Это не срочная госпитализация, но, поскольку вероятность осложнений высока, чтобы перестраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать. Это не вопрос часов, но должно произойти в ближайшее время", - сказал Пагава.