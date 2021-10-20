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Грузинские врачи рекомендуют госпитализировать Саакашвили

Консилиум грузинских врачей рекомендовал госпитализировать арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме Рустави. Саакашвили после ареста объявил голодовку, поэтому состояние его здоровья ухудшилось.

 
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

Информацию о такой рекомендации сообщил журналистам один из членов врачебного консилиума Зураб Пагава. По его словам, врачи рекомендуют положить Саакашвили в клинику для интенсивного надзора.

"Мы поставили вопрос о т. н. профилактической госпитализации и сейчас его рассматривают. Все обсудили, дали рекомендацию. Это не срочная госпитализация, но, поскольку вероятность осложнений высока, чтобы перестраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать. Это не вопрос часов, но должно произойти в ближайшее время", - сказал Пагава.
Источник: Дмитрий Левицкий
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