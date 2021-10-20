Фото: navalny / Instagram









Карточка содержит фото Навального в профиль и анфас, ориентировку с описанием его особых примет, пишет Гордон, а также психологическую характеристику.





"Если я убегу из тюрьмы, то эти фото будут в каждом отделе полиции страны", – отмечается в опубликованном комментарии Навального.





В психологической характеристике Навального описывают следующим образом: "Раскованный, свободен в самоутверждении, стремится к независимости, умеет корректировать свое поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств, ожидает поддержки и покровительства, внимания, нуждается в помощи, ему свойственна естественность, поскольку свои глобальные планы он не может реализовывать один, ему нужны массы, а для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, с ними надо говорить, общаться, быть понятным и искренним".





Навальный счел это описание "величайшим политическим напутствием".





"Большое спасибо вам, тюремные психологи ФСИН. Отличная инструкция каждому, кто стремится к Прекрасной России Будущего... Мы нуждаемся в помощи друг друга, ведь нашей заветной цели не добиться в одиночку. Мы должны сначала организовать себя, а потом увлечь за собой десятки миллионов сограждан. Лучший способ добиться этого – говорить с людьми, быть понятными и искренними", – заявил он.



