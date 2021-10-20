Игорь и Дарья Лосики









Консультант Радио Свобода, политзаключенный Игорь Лосик находится за решеткой с 25 июня 2020 года. Суд по его делу идет в гомельском СИЗО уже почти четыре месяца, пишет Nashaniva.com со ссылкой на Радио Свобода. Во вторник 19 октября группа представителей ЕС встретилась с близкими политзаключенных, включая Дарью Лосик.





«Вчерашняя встреча прошла с представителями ЕС, — рассказала Дарья. — Мы обсуждали, как они могут помочь заключенным. Родные некоторых рассказывали свои истории. Фамилии я не могу назвать, не все хотели, чтобы о них знали. В основном каждый рассказывал, что нас настораживает на данный момент. Чего мы боимся, чего бы мы хотели от ЕС».





Дарья Лосик описывает встречу как дружескую, довольно неформальную. На ней также говорили о том, как можно повлиять на ситуацию с политзаключенными, способствовать их скорейшему освобождению.





«Я говорила, что очень важно, чтобы имена Игоря и других политзаключенных упоминались как можно чаще, — рассказала Дарья Лосик. — И что главное сейчас для всех — это достать людей из тюрьмы. Я также рассказала, в каком состоянии Игорь сейчас находится в тюрьме. О суде ничего не смогла сообщить, так как я ничего о нем не знаю. Из писем, которые доходят, я вижу, что все не так хорошо. Его психическое состояние меня на данный момент беспокоит больше всего. Об этом я рассказывала на встрече».





Утром 20 октября Дарье Лосик позвонила посол США в Беларуси Джули Фишер.





«С Джули Фишер мы разговаривали около 20 минут, — говорит Дарья. — Я рассказала, что сейчас происходит с Игорем. Она сообщила мне, что об Игоре в Вашингтоне говорят практически каждый день. И никто ни в коем случае его не забыл. Любыми способами будут ему помогать, самое главное — помочь вернуться Игорю домой. Джули также сказала, что мы можем быть на связи в любой момент. Если вдруг что-то случитс либо я буду знать о том, что с Игорем что-то происходило, я всегда могу сразу об этом ей сообщить».





Дарья также говорит, что была очень рада звонку от дипломатки. Как раз накануне она получила сразу пять писем от мужа и смогла рассказать о состоянии Игоря больше.





«Мне было очень приятно, — говорит Дарья Лосик. — Я рада, что об Игоре часто упоминают. Это очень хорошо».





О завершении процесса по делу Игоря Лосика и других политзаключенных (его судят с Николаем Статкевичем, Сергеем Тихановским и другими), которых судят вместе с ним, ничего не известно. По неофициальной информации, приговор может быть озвучен уже к концу месяца. В начале ноября исполнится ровно 500 дней, как Игорь Лосик находится в неволе.









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