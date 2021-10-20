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Глава МВД Германии: Ключ к решению проблемы нелегалов находится у России

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер высказал мнение, что ключ к решению проблемы миграции через так называемый "белорусский маршрут" находится у России.

"Мы убеждены, что ключ к решению проблемы лежит в Москве", - сказал министр в среду журналистам.

По его словам, в Ираке представители ФРГ договорились, что местные авиакомпании не будут брать на борт белорусских рейсов потенциальных нелегальных беженцев. "Речь идет об авиакомпаниях, санкциях в отношении Беларуси", - сказал Зеехофер.

С августа в Германию через Беларусь нелегально прибыли более 4,3 тыс. мигрантов, в ФРГ заявили, что это организованная система трафика.

Речь идет о беженцах из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. За период с января по июль этого года через "белорусский маршрут" в страну прибыли 26 человек, в августе - 474 и в сентябре - 1 тыс. 914 человек. 

По состоянию на 11 октября за первые дни месяца через Беларусь в Германию попали 1 тыс. 934 человека.

Беженцы размещены в центрах в Бранденбурге, Саксонии и Мекленбурге-Передней Померании.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. 

В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.

В ЕС называют это гибридной агрессией.
Источник: interfax.by
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