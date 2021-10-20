"Мы убеждены, что ключ к решению проблемы лежит в Москве", - сказал министр в среду журналистам.





По его словам, в Ираке представители ФРГ договорились, что местные авиакомпании не будут брать на борт белорусских рейсов потенциальных нелегальных беженцев. "Речь идет об авиакомпаниях, санкциях в отношении Беларуси", - сказал Зеехофер.





С августа в Германию через Беларусь нелегально прибыли более 4,3 тыс. мигрантов, в ФРГ заявили, что это организованная система трафика.





Речь идет о беженцах из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. За период с января по июль этого года через "белорусский маршрут" в страну прибыли 26 человек, в августе - 474 и в сентябре - 1 тыс. 914 человек.





По состоянию на 11 октября за первые дни месяца через Беларусь в Германию попали 1 тыс. 934 человека.





Беженцы размещены в центрах в Бранденбурге, Саксонии и Мекленбурге-Передней Померании.





Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС.





В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.





В ЕС называют это гибридной агрессией.