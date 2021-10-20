"Сегодня с моим белорусским коллегой подписали протоколы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории Республики Беларусь российских военных объектов - узла системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции Военно-морского флота в городе Вилейка", - сообщил Шойгу.





Документы подписаны на состоявшейся в Москве совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси.







