Беларусь и Россия продлили соглашение о размещении военных объектов
Главы военных ведомств России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин в среду подписали документы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории республики двух военных объектов РФ.
"Сегодня с моим белорусским коллегой подписали протоколы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории Республики Беларусь российских военных объектов - узла системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции Военно-морского флота в городе Вилейка", - сообщил Шойгу.
Документы подписаны на состоявшейся в Москве совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси.
Источник: tass.ru
16:54 20/10/2021
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