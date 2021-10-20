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Беларусь и Россия продлили соглашение о размещении военных объектов

Главы военных ведомств России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин в среду подписали документы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории республики двух военных объектов РФ.

"Сегодня с моим белорусским коллегой подписали протоколы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории Республики Беларусь российских военных объектов - узла системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции Военно-морского флота в городе Вилейка", - сообщил Шойгу.

Документы подписаны на состоявшейся в Москве совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси.
Источник: tass.ru
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