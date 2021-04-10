



Новости БелТА 18.10.2021.





Лукaшенко: «Видите ли, людей они начали штрафовать. Кто вам дал право на это? Где, в каком законе написано, что вы имеете право штрафовать людей?»





Новости БелТА 13.10.2021.





Заместитель министра юстиции Наталья Филиппова об основании для привлечения к ответственности граждан за нарушение санитарно-эпидемиологических требований:





«Действующая редакция ст.17.5 КоАП предусматривает возможность привлечения граждан к административной ответственности за нарушение санитарных норм и правил. Применение названной статьи КоАП обусловлено объемом требований для граждан, содержащихся в санитарных нормах и правилах.





Таким образом, невыполнение гражданами обязанности по использованию масок и соблюдению социальной дистанции позволяет применить к нарушителям масочного режима меры административной ответственности по статье 17.5 КоАП».





Наряду с идеологической дезориентаций госаппарата (то война есть, то ее нет; то влияют санкции, то не влияют и пр.) такие крайние противоречия «подковыривают» и разбивают в дребезги (в который раз?) и авторитет власти, и авторитет её руководителей.





Замминистра Филиппова – уважаемый руководитель и очень компетентный специалист, но ввиду нахождения далеко внизу по иерархии госуправления она не права. Или права?





Такая диаметральная и явная разбежка в тезисах на высочайшем уровне – свидетельство несогласованности или противоречий? А может отсутствия компетенций? Тогда у кого?





Противоречия нужно устранять, иначе они накапливаются, что приводит к неуправляемости, несогласованности, из-за чего система со скрипом тормозит и ломается.





Пример по ответственности за отсутствие масок – не единственный, и такие примеры не выглядят как разночтения, потому как власть у нас, как декларируется, монолитная и придерживается единого курса. При диктатуре разночтения немыслимы.





10.04.2021, министр иностранных дел Макей: «Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество, о котором они «пекутся», перестанет существовать. И это будет, я считаю, абсолютно обоснованно в данной ситуации».





09.09.2021 заместитель председателя Совета Республики Исаченко: «Для Беларуси как никогда важно единство власти и гражданского общества».





2.10.2021 депутат Гайдукевич: «Я этот закон (об иноагентах) предлагал и буду предлагать на осенней сессии. Я считаю, что мы должны его принять».





24.09.2021 вице-премьер Петришенко: «Белорусские власти не будут принимать закон об иностранных агентах».





Можно сколько угодно говорить лозунгами контрреволюционного положения, ссылаться на персоналистические скрепы вертикали власти, но глупо не понимать, что монолитных систем с обширными противоречиями внутри не существует.