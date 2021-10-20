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"Нас тут сейчас 15000" Застрявшие в Беларуси мигранты собрались митинговать в центре Минска?

В Facebook появилось мероприятие — якобы нелегальные мигранты, застрявшие в Беларуси, собираются провести мирную демонстрацию на площади Независимости в Минске

"Нас тут сейчас 15000" Застрявшие в Беларуси мигранты собрались митинговать в центре Минска?
фото носит иллюстративный характер
The Village Беларусь связался с человеком, который называет себя организатором мероприятия.

В описании к мероприятию говорится: «Хватит беларуской власти использовать наших братьев и сестер в качестве живого щита!» (дальше идут обвинения в адрес Лукашенко). 

Сказано также, что в точке сбора будут «наши друзья из благотворительных организаций», которые расскажут, как законно въехать в ЕС или получить «пособие по социальному обеспечению» для тех, кто хочет остаться в Беларуси. 

Также беженцам обещают раздать зимнюю одежду и еду.

Организатором мероприятия указана Farida (в целях безопасности издание не указывает никнейм полностью). Редакция связалась с владельцем аккаунта и спросила, действительно ли он или она собирается организовать демонстрацию в Минске и сколько, по ее мнению, сейчас в Беларуси беженцев. 

Фарида ответила, что плохо говорит по-английски, тем не менее она подтверждает — беженцы, застрявшие в Беларуси, действительно собираются митинговать в центре Минска, потому что они сейчас находятся в безвыходном положении.

«Людям нужна помощь. Братья умирают на границе, мошенники обманывают их. Хорошие люди теряют все деньги. Солдаты агрессивны и выталкивают. Сейчас в Беларуси 15000 человек. Я не хочу, чтобы кто-то еще сейчас ехал в Беларусь», — сказала девушка. 

Сама Фарида, по ее словам, сейчас находится в Ираке.

Издание также поинтересовалось, знает ли Фарида, что даже мирные демонстрации в Беларуси сейчас под запретом и в итоге участники могут оказаться за решеткой, на что она ответила, что в Ираке митинговать тоже опасно, но сейчас они в отчаянии, «им нужна помощь добрых людей», а «беларусы — добрые люди».
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