



В описании к мероприятию говорится: «Хватит беларуской власти использовать наших братьев и сестер в качестве живого щита!» (дальше идут обвинения в адрес Лукашенко).





Сказано также, что в точке сбора будут «наши друзья из благотворительных организаций», которые расскажут, как законно въехать в ЕС или получить «пособие по социальному обеспечению» для тех, кто хочет остаться в Беларуси.





Также беженцам обещают раздать зимнюю одежду и еду.





Организатором мероприятия указана Farida (в целях безопасности издание не указывает никнейм полностью). Редакция связалась с владельцем аккаунта и спросила, действительно ли он или она собирается организовать демонстрацию в Минске и сколько, по ее мнению, сейчас в Беларуси беженцев.





Фарида ответила, что плохо говорит по-английски, тем не менее она подтверждает — беженцы, застрявшие в Беларуси, действительно собираются митинговать в центре Минска, потому что они сейчас находятся в безвыходном положении.





«Людям нужна помощь. Братья умирают на границе, мошенники обманывают их. Хорошие люди теряют все деньги. Солдаты агрессивны и выталкивают. Сейчас в Беларуси 15000 человек. Я не хочу, чтобы кто-то еще сейчас ехал в Беларусь», — сказала девушка.





Сама Фарида, по ее словам, сейчас находится в Ираке.





Издание также поинтересовалось, знает ли Фарида, что даже мирные демонстрации в Беларуси сейчас под запретом и в итоге участники могут оказаться за решеткой, на что она ответила, что в Ираке митинговать тоже опасно, но сейчас они в отчаянии, «им нужна помощь добрых людей», а «беларусы — добрые люди».