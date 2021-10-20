МИД Литвы вручил Минску ноту протеста из-за нарушения границы беларуским пограничником
МИД Литвы вызвало представителя посольства Беларуси и передало дипломатическую ноту, в которой выразило решительный протест против неоднократных нарушений государственной границы Литвы.
Как сообщает ведомство, 18 октября беларуский пограничник нарушил государственную границу Литвы в Варенском пограничном районе (вошел на территорию Литвы, достигнув отметки государственной границы № 0133 возле Друскининкая).
"МИД Литвы обратился к Беларуси с просьбой как можно скорее предоставить объяснение инцидента и принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов", - заявили в министерстве.
16:01 20/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение