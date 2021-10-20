"Бесконечно можно смотреть на текущую воду и на то, как белорусские власти каждый раз делают одно и тоже, надеясь добиться для себя чего-нибудь хорошего. Как та муха, которая пытается пролететь сквозь стекло.





Муха же тоже не рефлексирует. Во-первых, ей нечем. А во-вторых, некогда рефлексировать, когда надо лететь.





После того, как власти сами уже признали, что Covid был причиной прошлогодних протестов (хотя мы понимаем, что причин хватало и без него) можно было бы, кажется, попробовать что-то в себе изменить. Хотя бы ради эксперимента. Тем более, что альтернативная эпидемиологическая политика уже начинает потихоньку угрожать экономическому чуду.





Заодно и рассинхронизация с народом слегка бы уменьшилась. Потому что эпидемия на всех одна. И может это не прибавило бы народной любви, но точно слегка уменьшило бы градус неприязни. Но вирус – ничто, а имидж – все.





Тем более, как я понимаю, во время визита на прошлой неделе глава ВОЗ сделал белорусским властям какое-то очень непристойное предложение. Например, стесняюсь сказать, попросил показать статистику в обмен на доступ к вакцине.





Или применять в борьбе с эпидемией методы, рекомендованные ВОЗ, а не достижения белорусской вирусологии.





И, конечно, невозможно было оставить такие оскорбления, то есть попытку «оказать политическое давление», без ответа. И если телевизор уже сказал, что белорусский путь – самый наилучший, то все.





Никакой альтернативы кроме возвращения к прошлогодним теориям и практикам. То есть, больные будут болеть, врачи будут лечить, а власть будет… делать ничего. И разоблачать коронафейки трактором.





Тем более, что отдельные нехорошие каналы призвали носить маски, если ты против. И после этого, конечно, никакой глава КГБ маску надеть уже не рискнет. Потому что, если ты замаскировался, то, выходит, сразу перешел на альтернативную сторону легитимности.





И, понятно, что, после вчерашнего вербального погрома, альтернативных мнений, по любому поводу, среди свидетелей стабильности не прибавится. В конце концов голова свидетелям стабильности дана не затем, чтобы думать альтернативные мнения, а чтобы кивать в подтверждение гениальности генеральной линии.





Так что, тема качества экспертизы принимаемых властью решений утратила уже свою актуальность. Потому что решают они все равно в соответствии с представлениями, которые есть в голове у единственного в стране центра принятия решений".



