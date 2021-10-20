Сообщается, что Навальному присудили награду за «его приверженность демократии и свободе российского народа».









Премия Сахарова – главная награда Евросоюза в области прав человека. Кандидатура российского оппозиционера была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента – Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов "Обновить Европу", с формулировкой "за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".





Навальный с начала года находится в колонии. Он был помещён туда после того, как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. Он должен выйти на свободу осенью 2023 года. Но против оппозиционера возбуждены ещё несколько уголовных дел.





В прошлом году премию Сахарова получили Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова, а в 2018 году украинский режи� �ёр Олег Сенцов, арестованный в аннексированном Россией Крыму.











