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Европарламент присудил премию Андрея Сахарова Алексею Навальному

Европарламент присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли".

Европарламент присудил премию Андрея Сахарова Алексею Навальному
Сообщается, что Навальному присудили награду за «его приверженность демократии и свободе российского народа».


Премия Сахарова – главная награда Евросоюза в области прав человека. Кандидатура российского оппозиционера была выдвинута крупнейшей фракцией Европарламента – Европейской народной партией, а также третьей по числу депутатов фракцией либералов "Обновить Европу", с формулировкой "за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".

Навальный с начала года находится в колонии. Он был помещён туда после того, как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. Он должен выйти на свободу осенью 2023 года. Но против оппозиционера возбуждены ещё несколько уголовных дел.

В прошлом году премию Сахарова получили Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова, а в 2018 году украинский режи� �ёр Олег Сенцов, арестованный в аннексированном Россией Крыму. 
Источник: svoboda.org
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