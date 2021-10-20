"Сегодня, 20 октября, приказом министра юстиции возбуждено дисциплинарное производство в отношении моего коллеги и напарника по защите Виктора Бабарико и Максима Знака - адвоката Евгения Пыльченко. Этим же приказом Евгений с сегодняшнего для отстранён от осуществления адвокатской деятельности.





Неделей ранее, сразу после подачи защитой жалобы в порядке надзора на приговор, с 13 октября от осуществления адвокатской деятельности отстранена наша коллега по защите Виктора Бабарико адвокат Наталья Мацкевич.





Меня лишили адвокатского статуса 9 июля этого года, через два дня после оглашения приговора в отношении Виктора Бабарико.





В прошлом году, 16 октября 2020, адвокатской лицензии лишен наш коллега по защите Виктора Бабарико адвокат Александр Пыльченко.





Дмитрий Лаевский. Теперь Виктор Дмитриевич лишен возможности получать юридическую помощь от избранных им защитников. Кажется, комментарии излишни", - сообщает бывший защитник Бабарико юрист









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