«Комсомолка» попросит КГБ отпустить Можейко под залог
«Комсомольская правда» будет просить беларусский КГБ отпустить журналиста Геннадия Можейко под залог, пишет @sputnikby со ссылкой на главреда издания Владимира Сунгоркина.
«Сколько нужно будет залога, столько и внесем», – заявил он.
Журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко задержали после выхода его статьи об убитом в перестрелке Андрее Зельцере. Его обвиняют в разжигании социальной вражды или розни, а также в оскорблении представителя власти. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Доступ к сайту «Комсомолки» в Беларуси был заблокирован, а 5 октября издание сообщило о закрытии представительства в Беларуси.
14:56 20/10/2021
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