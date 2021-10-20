



«Сколько нужно будет залога, столько и внесем», – заявил он.





Журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко задержали после выхода его статьи об убитом в перестрелке Андрее Зельцере. Его обвиняют в разжигании социальной вражды или розни, а также в оскорблении представителя власти. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Доступ к сайту «Комсомолки» в Беларуси был заблокирован, а 5 октября издание сообщило о закрытии представительства в Беларуси.