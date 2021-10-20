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«Комсомолка» попросит КГБ отпустить Можейко под залог

«Комсомольская правда» будет просить беларусский КГБ отпустить журналиста Геннадия Можейко под залог, пишет @sputnikby со ссылкой на главреда издания Владимира Сунгоркина.


«Сколько нужно будет залога, столько и внесем», – заявил он.

Журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко задержали после выхода его статьи об убитом в перестрелке Андрее Зельцере. Его обвиняют  в разжигании социальной вражды или розни, а также в оскорблении представителя власти. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Доступ к сайту «Комсомолки» в Беларуси был заблокирован, а 5 октября издание сообщило о закрытии представительства в Беларуси.
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