Обыски у сотрудников газеты «Новы Час»
Сегодня с утра пропала связь с главным редактором Оксаной Колб, журналистом, заместителем редактора Сергеем Пульшой, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Утром были сообщения о задержании в бизнес-центре «Парус» в Минске, что на улице Мележа, там находится редакция «Новага Часу».
После стало известно, что у Сергея Пульши был обыск дома. После этого силовики вместе с Сергеем поехали в редакцию издания.
Оксану Колб забрали в Следственный комитет.
Напомним, что вчера прошел обыск у фотографа издания Дмитрия Дмитриева.
14:39 20/10/2021
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