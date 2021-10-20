Обыски у сотрудников газеты «Новы Час»

Утром были сообщения о задержании в бизнес-центре «Парус» в Минске, что на улице Мележа, там находится редакция «Новага Часу».





После стало известно, что у Сергея Пульши был обыск дома. После этого силовики вместе с Сергеем поехали в редакцию издания.





Оксану Колб забрали в Следственный комитет.





Напомним, что вчера прошел обыск у фотографа издания Дмитрия Дмитриева.