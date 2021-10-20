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Обыски у сотрудников газеты «Новы Час»

Сегодня с утра пропала связь с главным редактором Оксаной Колб, журналистом, заместителем редактора Сергеем Пульшой, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Обыски у сотрудников газеты «Новы Час»
Утром были сообщения о задержании в бизнес-центре «Парус» в Минске, что на улице Мележа, там находится редакция «Новага Часу». 

После стало известно, что у Сергея Пульши был обыск дома. После этого силовики вместе с Сергеем поехали в редакцию издания.

Оксану Колб забрали в Следственный комитет.

Напомним, что вчера прошел обыск у фотографа издания Дмитрия Дмитриева.
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