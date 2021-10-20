Каддафья смерть

Он считал себя создателем "третьего пути" для человечества - это не капитализм и не социализм, а прямое народовластие, которое в ливийских условиях означало неограниченную диктатуру Каддафи и отсутствие каких-либо независимых от него социальных или политических институтов.





27 июня 2011 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Каддафи по обвинению в организации убийств, задержаний и лишения свободы в первые 12 дней восстания, поднятого против него населением Ливии. Это была третья революция в рамках начавшейся в конце 2010 года Арабской весны. Одной из причин стала засуха, поразившая Ближний Восток и вызвавшая рост цен на продовольствие, которое стало недоступным для беднейших слоев населения. Первая революция случилась в Тунисе в конце 2010 года, а вторая - в Египте в январе 2011-го. Ливийцы решили последовать примеру соседей.





Восстание началось 15 февраля 2011 года в восточной части Ливии, Киренаике, в столице которой, городе Бенгази, собрались родственники 1200 заключенных, убитых в 1996 году при подавлении волнений в тюрьме Абу-Салим (тюрьмы при Каддафи были переполнены). Собравшиеся протестовали против ареста представлявшего их интересы адвоката и правозащитника Фатхи Тербиля и несли фотографии погибших в 1996 году. Демонстрация была разогнана полицией.





Каддафи, пытаясь умиротворить протестующих, распорядился выпустить Тербиля и освободил из тюрьмы Абу-Салим 110 ранее арестованных исламистов, но это не помогло.





Уж� 17 февраля, в объявленный оппозицией "День гнева", Бенгази и другие крупные города Киренаики были охвачены восстанием. Каддафи видел главную угрозу своему режиму в радикальных исламистах и проводил против них репрессии. В отличие от Туниса и Египта, в Ливии благодаря нефтяным доходам нищих не было, и даже повышение цен на хлеб не грозило стране голодом. Но решающим фактором падения режима Каддафи стали противоречия между племенами Киренаики и Триполитании.





В годы правления лидера ливийской революции, который сам был уроженцем Триполитании, его земляки получали бонусы и занимали большинство постов во власти. Триполи, столица Ливии и Триполитании, был современным мегаполисом с небоскребами, тогда как Бенгази оставался арабским провинциальным городом середины XX века. Такое региональное неравенство вызывало недовольство населения Киренаики.





На сторону восставших перешли местная полиция и воинские части, состоявшие из уроженцев Киренаики. Уже 20 февраля под их контролем оказались Бенгази и большинство городов востока страны. На сторону революции перешли и некоторые министры правительства - выходцы из Киренаики, в частности, министр юстиции Мустафа Мухаммад Абд-аль-Джалиль, возглавивший созданный 5 марта Переходный национальный совет (ПНС) - фактически параллельное правительство Ливии. Также против Каддафи выступила часть молодежи Триполитании, недовольная коррупцией (в мировом индексе восприятия коррупции Ливия находилась тогда на 173-м месте из 179) и засильем во власти родственников Каддафи. Cам диктатор буквально купался в золоте, из золота были сделаны почти все бытовые предметы в его резиденции, даже мухобойка - состояние в 200 миллиардов долларов позволяло подобную роскошь.





Однако большинство населения Триполитании и воинских частей, сформированных из уроженцев этой области, остались на стороне Каддафи. В стране началась гражданская война, а раскол на Киренаику и Триполитанию сохраняется и в настоящее время. Но тогда война продлилась недолго. Страны Запада имели с Каддафи старые счеты. Полковник поддерживал самые разнообразные террористические группы, от Палестинского фронта освобождения, "Черного сентября" и других арабских террористов до Ирландской республиканской армии, немецкой "Фракции Красной Армии" и итальянских "Красных бригад". Порой по его приказу теракты совершали офицеры ливийских спецслужб. Самым громким из них стал взрыв самолета Boeing 747 компании Pan American над шотландским городком Локерби 21 декабря 1988 года, в результате которого погибли 270 человек. За этот теракт на Ливию наложили международные санкции. В 2003 году Каддафи признал ответственность Ливии за взрыв над Локерби и выплатил компенсации родственникам погибших (а еще раньше выдал исполнителей), после чего санкции были сняты. Однако Каддафи на Западе все равно не верили и видели в нем волка в овечьей шкуре. Поэтому, когда появилась реальная возможность свергнуть ливийского диктатора, в Вашингтоне и Брюсселе ею воспользовались.





Уже 17 марта по инициативе западных держав Совет безопасности ООН принял резолюцию о введении над Ливией бесполетной зоны и о защите ливийского гражданского населения. Россия и еще 5 государств воздержались при голосовании. А 19 марта авиация и спецназ стран НАТО при поддержке некоторых арабских стран начали интервенцию в Ливии на стороне ПНС. Противостоять воздушной мощи Североатлантического альянса войска Кадаффи не могли. 23 августа повстанцы при мощной поддержке с воздуха захватили Триполи и резиденцию Каддафи, где обезглавили его позолоченную статую.





Полковник бежал в родной город Сирт, который войска ПНС захватили 20 октября. Колонну автомашин, в которой Каддафи пытался выбраться из города, разбомбила авиация НАТО. Каддафи был ранен в обе ноги, и бойцы ПНС обнаружили его в придорожной канаве. Диктатора перед смертью подвергли пыткам, затем изнасиловали штыком и добили выстрелами в голову и в живот. Это был самосуд, расправа над Каддафи не была санкционирована руководством ПНС. Вместе с ним были убиты его сын Мутаззим и министр обороны и главнокомандующий вооруженными силами бригадный генерал Абу Бакр Юнис Джабер. Их тела были выставлены на всеобщее обозрение в промышленном холодильнике для овощей в Мисурате, городе, который с первых дней поддержал восстание и сильно пострадал от действий войск Каддафи. Похоронили их, вопреки мусульманским обычаям, только 25 октября в тайном месте в Ливийской пустыне.





После гибели Каддафи в Ливии начались новые гражданские войны. Но, что характерно, до сих пор сторонники ни одной из многочисленных противоборствующих друг с другом ливийских группировок не объявляют себя последователями Каддафи и его "Зеленой книги" - учения о прямом народовластии. Так что в истории он останется жестоким диктатором, а не великим реформатором, мечтавшим осчастливить человечество.



