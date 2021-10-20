Контент телеграм-канала состоит в основном из перепостов других каналов, в частности — «Буслы ляцяць», который также признан экстремистским формированием. В конце сентября в телеграм-канале «Буслы ляцяць» появилось видео атаки на базу ОМОНа в Уручье с помощью дронов. Как утверждалось в сообщении канала, с большой высоты на территорию базы сбросили две пятилитровые емкости с зажигательной смесью, одна из них повредила автомобиль. После этого Генпрокуратура предложила ужесточить правила использования дронов.





13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».





В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.





Позже начальник отдела ­ГУБОПиК Вячеслав Орловский уточнил: если канал признан экстремистским формированием, то его подписчики «действительно могут стать фигурантами уголовных дел».