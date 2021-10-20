"Грузия и НАТО обеспокоены политикой безопасности России. В этом регионе Россия часто использует угрозу применения силы и создает угрозу сохранению стабильности как в Грузии, так и в других странах региона, например, в Украине и Республике Молдова", - сказал Хавьер Коломина.





Коломина сменил на посту специального представителя генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая, который занимал эту должность с декабря 2010 года.



