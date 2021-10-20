Тем более акцентировал он на них внимание днем ранее, когда принимал, как сообщила его пресс-слкжба, «кадровые решения в системе государственной безопасности» (показательно, что назначения остались анонимными).





Говоря о Западе, Лукашенко 19 октября заявил, что «наших протестунов все время там стимулируют и деньгами, и прочим: давайте давите Беларусь, давайте будем свергать власть на этих антиковидных мероприятиях».





18 октября, в очередной кадровый день, вождь политического режима напомнил, что «ситуация остается напряженной, и нам успокаиваться она не дает».





«Вам лучше других известно, — сказал Лукашенко, обращаясь к людям в погонах, лица которых в телерепортаже были заблюрены, — что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника. Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти».





Более того, Лукашенко раскрыл конкретные планы недругов: «В качестве одной из возможных дат очередной попытки революции (дня Х, как они считают) рассматривается период проведения конституционного референдума».





Попробуй-ка слезть с тигра

Показательно, что сам вождь политического режима, не раз призывавший «перевернуть страницу», уверявший, что протесты надежно подавлены, раз за разом тормошит подчиненных, призывая не расслабляться, потому что враг не дремлет, плетет новые интриги.





Это означает, что на самом деле большое начальство не слишком-то верит в безоговорочную, окончательную победу над «протестунами». Вроде бы все задавлено: из противников режима кого в тюрьму упекли, кого за границу вытеснили, кто сидит как мышь под метлой, уповая на то, что о нем не вспомнят.





Но все равно не очень комфортно на душе. Можно бить дубинками по головам (и за последний год с хвостиком силовики в этом плане оттянулись на всю катушку), можно таким образом запугать, однако крамольные мысли из мозгов все равно не выбьешь. Те, кто хочет падения режима, честных выборов, сжали зубы и ждут часа, когда появится шанс решительно изменить ситуацию.





И понятно, почему в стране убита независимая социология. Она могла бы показать, что якобы почти поголовное единение народа вокруг вождя (а «бэчебэшники», мол, лишь кучка маргиналов и вообще не люди, если разобраться) — это лишь пропагандистский миф.





Даже закатав протесты в асфальт, власти не рискнули проводить, как вырисовывалось по графику, местные выборы параллельно с референдумом. Это отодвигание электоральной кампании почти на два года, на осень 2023-го, замаскировали под закон о едином дне голосования. Ради этого парламентарии даже отдельно (без шума и пыли) изменили Конституцию, ну а Конституционный суд, естественно, в этом переносе выборов не заметил никакого ущемления прав избирателей.





Больших начальников все равно гложет тревога

И все равно, как видим, большое начальство обуревают тревоги. При том что независимые аналитики считают маловероятными массовые протесты во время намеченного на конец февраля референдума по изменениям Конституции. Сейчас консолидировавшийся и отбросивший моральные тормоза режим с его силовым кулаком готов мгновенно размазать по стенке тех, кто дерзнет высунуться на улицу. Как минимум в ближайшие месяцы грубой силы и зашкаливающей ненависти для этого будет с лихвой.





И вообще в штабах противников Лукашенко, похоже, нет крепкого плана, как навязать свою игру в рамках референдума. Понятно, что альтернативную «народную Конституцию» власти выносить на плебисцит и не подумают. В возможностях бойкота их противники уже разочаровались, он в белорусских условиях никогда не работал.





Портить бюллетени, снимать их на телефон и отсылать на альтернативную онлайн-платформу для параллельного подсчета? Но власти могут пойти на все, вплоть да кабинок без занавесок на избирательном участке («Я тут сейчас кому-то нафоткаю», — убедительно скажет милиционер). И альтернативную онлайн-платформу попытаются заблокировать, и в любом случае объявят параллельный подсчет обманом.





В общем, похоже, что о дне Х Лукашенко знает больше, чем те, кто хочет его сбросить. Но даже если это просто фобии, то они аукнутся дальнейшим закручиванием гаек, продолжением зачистки остатков крамолы вплоть до референдума.





Потом, возможно, правящая верхушка станет больше думать об игре с Западом. Но те же фобии будут мешать режиму идти даже на малые уступки.





Это ситуация заколдованного круга: режим загнал сам себя в ловушку перманентных репрессий, и чем они более жестоки, тем действительно больше вероятность, что даже весьма условная, гомеопатическая либерализация может спровоцировать разрушительные для режима процессы. Как гласит китайская пословица, тому, кто сидит верхом на тигре, трудно с него слезть.





Попытка уйти от имиджа ковид-диссидента

На совещании же по коронавирусу Лукашенко признал, что пандемия повлияла на политическое поведение белорусов во время прошлогодней президентской кампании: «Самым главным триггером был ковид. Кому это непонятно?» А теперь, мол, «начинается политический шантаж и использование [пандемии против власти] вот в эту волну».





Стоит только добавить, что тогда, в прошлом году, власти сами дали людям, в том числе и далеким от политики, повод для массового недовольства. Все помнят, кто бравировал, советовал лечить вирус баней, водкой, трактором, поглаживанием белых козочек, утверждал, что умершие от ковида сами виноваты: этот был слишком толстым, а тот шлялся по улице (хотя приходилось ходить на работу потому, что локдаун не объявлялся).





На совещании 19 октября Лукашенко пытался уйти от невыгодного, как выяснилось, имиджа ковид-диссидента, отдавал министру здравоохранения и прочим вертикальщикам жесткие распоряжения с акцентом на заботу о людях, и особенно стариках, пообещал подбросить из президентского фонда деньжат, «чтобы поддержать наших врачей, закупить впрок и лекарства, и другие материалы».





При этом участники совещания были в основном без масок («намордников», как когда-то пренебрежительно выразился вождь). И вообще Лукашенко отчихвостил подчиненных за намерение прижать нарушителей масочного режима: «Видите ли, людей они начали штрафовать. Кто вам дал право на это? Где, в каком законе написано, что вы имеете право штрафовать людей?»





Также вызвало возмущение то, что «уже силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться». Хотя это явная гипербола. Коленом на грудь — это была типичная картинка прошлогодних разгонов уличных шествий.





Люди просто не верят властям

В общем, суровый правитель вдруг продемонстрировал нетипичный прилив гуманизма и либерализма (вот бы так в ключевых вопросах политики): «Никакого давления на людей. Не дай бог мне поступит информация, что вы начинаете выгонять людей из торговых точек, метро или автобусов, мало не покажется. Потому что это становится проблемой политической».





Главе МВД Ивану Кубракову были заданы неприятные риторические вопросы: «Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого. Вы кому подыгрываете?»





Между тем осенью прошлого года Лукашенко сам заявил прокурорам, что в ситуации подавления протестов «иногда не до законов». И силовики использовали этот карт-бланш по полной программе. Можно себе представить, какие удивленные мысли роятся сейчас в головах под фуражками (да и под шляпами цивильных вертикальщиков). Ведь, казалось бы, генеральная линия в том, что чем больше жести, тем лучше. А тут вдруг шеф заявляет о недопустимости перегибов и бережном отношении к человеку.





Хотя на самом деле Лукашенко всегда думает об угрозах своей власти. Он подчеркнул, что, распространяя фейки и слухи о ситуации в Беларуси, противники государства из-за границы хотят всколыхнуть страну.





Но проблема не в том, что усердствуют враги. Проблема — в низком доверии граждан к властям: слишком часто их ловили и ловят на, мягко говоря, неискренности. Судя по социальным сетям, бытовым разговорам, официальную статистику по части ковида многие считают очень заниженной.





По сути, именно недоверие к официальным цифрам по итогам президентских выборов и вывело людей на улицы в августе прошлого года. И как режим «повысил» к себе доверие? Дубинками, посадкой в тюрьмы.





Так что сейчас никакими совещаниями — с озабоченными лицами без масок — теплого отношения и всплеска доверия к себе большое начальство не добьется.