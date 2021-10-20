Генконсульство Беларуси в Нью-Йорке закрывается на день раньше
Решение о закрытии принято по требованию американской стороны, в ближайшее время белорусский МИД вывезет оставшихся дипломатов.
Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке прекращает свою работу с 20 октября - на день раньше планируемого срока, такое постановление за подписью премьер-министра Романа Головченко опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.
"Министерству иностранных дел принять меры по закрытию Генерального консульства Республики Беларусь в Нью-Йорке с осуществлением финансирования расходов по закрытию в пределах средств, предусмотренных на содержание дипломатических представительств и консульских учреждений за рубежом", - говорится в постановлении.
После закрытия представительства белорусам, проживающим на территории консульского округа, рекомендовали обращаться в посольство Беларуси в Вашингтоне, пишет sputnik.by
08:38 20/10/2021
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