Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке прекращает свою работу с 20 октября - на день раньше планируемого срока, такое постановление за подписью премьер-министра Романа Головченко опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

"Министерству иностранных дел принять меры по закрытию Генерального консульства Республики Беларусь в Нью-Йорке с осуществлением финансирования расходов по закрытию в пределах средств, предусмотренных на содержание дипломатических представительств и консульских учреждений за рубежом", - говорится в постановлении.

После закрытия представительства белорусам, проживающим на территории консульского округа, рекомендовали обращаться в посольство Беларуси в Вашингтоне, пишет sputnik.by



