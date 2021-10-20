Об этом сообщили в объединенном пресс-центре учений, передает ТАСС.





Учение «Боевое братство-2021», в рамках которого пройдут специальные учения Эшелон-2021», «Поиск-2021» будут проходить на военных полигонах «Момирак» и «Харбмайдон» с 18 по 23 октября текущего года.





«Четыре тысячи человек и более 500 единиц техники примут участие в специальных учениях «Эшелон-2021» и «Поиск-2021», а также в совместном учении «Взаимодействие-2021», проводимых в Таджикистане на полигонах Момирак и Харбмайдон в рамках оперативно-стратегических учений «Боевое братство – 2021, – говорится в сообщении.





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Отмечается, что на учениях «Эшелон» будет отрабатываться организация материально-технического обеспечения при подготовке и в ходе совместной операции. Спецучения «Поиск» направлены на отработку организации и ведения разведки в интересах проведения операции. На учениях «Взаимодействие-2021» отработают вопросы проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию государства – члена ОДКБ боевиков международных террористических организаций.





В каждом из учений, проводимых в рамках «Боевого братства», участвуют воинские контингенты всех шести государств – членов ОДКБ. Также задействованы формирования сил специального назначения и заинтересованных министерств и ведомств.





Ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что свыше 5 тыс. человек примут участие в учениях «Боевое братство – 2021». По его словам, будет задействовано свыше 700 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе более 650 единиц автобронетехники, до 20 самолетов, включая Су-24МР и Су-25, свыше 20 вертолетов Ми-8МТВ и Ми-24, а также 15 беспилотных летательных аппаратов.