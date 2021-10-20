Об этом полиция сообщила на своем сайте.





"С учетом новой информации, обнародованной на пресс-конференции главы сената республики, полиция начнет расследование на предмет возможных противозаконных действий, в которых можно усмотреть признаки уголовных преступлений против республики", - говорится в сообщении.





Ранее глава сената Милош Выстрчил ознакомил журналистов с поступившими по его запросу из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, в котором находится на лечении Земан, документами о состоянии здоровья президента. Согласно им, в настоящее время он не способен выполнять никакие служебные обязанности. Кроме того, в связи с характером заболевания Земана долгосрочный прогноз его состояния оценивается как крайне неопределенный, и поэтому весьма неправдоподобной видится возможность возвращения Земана к исполнению своих обязанностей в обозримом будущем, пишет РИА Новости.





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В связи с этим конституционная комиссия сената начала 19 октября рассмотрение вопроса о процедуре лишения Земана по состоянию здоровья президентских полномочий и передаче их спикеру нижней палаты парламента и премьеру. Окончательное решение о лишении Земана президентских полномочий в соответствии со статьей 66 Конституции Чехии может быть принято большинством голосов на заседаниях верхней и нижней палат парламента.





Ближайшее заседание сената состоится 26 октября. Первое заседание нового состава нижней палаты парламента, избранного на выборах 8-9 октября, назначено на 8 ноября.





Одновременно глава сената поднял вопрос об ответственности руководителя президентской администрации Вратислава Минаржа, который уже 13 октября располагал информацией от лечащих врачей Земана о подлинном состоянии его здоровья, однако вместо информирования общественности об этом обвинил главу сената и ряд других политиков в "медийных играх и лицемерии".





Как сообщило Чешское ТВ, среди уголовных преступлений, которые могли быть допущены руководством администрации президента, может быть, в частности, саботаж.