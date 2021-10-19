Министры иностранных дел ЕС обсудили новые экономические санкции против Беларуси. Пятый пакет санкций может коснуться лично главы белорусского МИД Владимира Макея за его роль в кампании по продвижению нелегальной миграции в Евросоюз. Есть в этом списке и санкции против «Белавиа».





«Салідарнасць» спросила у экс-дипломата Павла Мацукевича, как такой шаг может отразиться на официальном Минске и какими могут быть последствия непрекращающегося конфликта.





«Не думаю, что до этого дойдет, хотя исключать нельзя. Бывает, что министры иностранных дел попадают в санкционные списки. Самый свежий пример – включение главы МИД Украины в российский санкционный список. Это не повлекло его отставки и никак не способствует разрешению проблем между Россией и Украиной», – рассуждает эксперт.





В его понимании, идя на тот или иной санкционный шаг, нужно соотносить меры с возможными результатами. Иными словами, разрешат ли миграционный конфликт санкции в адрес Макея и «Белавиа»?





«Опыт других стран, в том числе западной Европы, показывает, что подобного рода кризисы разрешаются путем переговоров. Как бы ни вели себя стороны, как бы ни обвиняли друг друга в шантаже. Так или иначе приходится договариваться. И только тогда удается разрешить миграционную проблему. Ответственность за миграционный конфликт, безусловно, лежит на белорусской стороне. Как минимум за то, что она перестала выполнять свои обязательства в этой сфере», – заявил экс-дипломат.





Он считает, что миграционная проблема должна быть выведена за скобки белорусского кризиса, потому что это технический вопрос. Если стороны договорятся, то вопрос решится достаточно быстро. Беларусь не является миграционным маршрутом и возобновление сотрудничества в этой узкой сфере решит проблему.





«Очевидно, что белорусская сторона не демонстрирует готовности пойти на уступки из-за санкций. Более того, она идет на обострение. В итоге обе стороны поднимают ставки в игре с нулевой суммой. На выходе мы имеем только эскалацию конфликта и трупы людей в приграничной полосе», – считает Мацукевич.





Он задается вопросом, за что наказывать «Белавиа»? Ведь авиакомпания не имеет авиасообщения с Ираком и не организует туда чартеры. Если за то, что среди пассажиров, вероятно, есть те, кто потом едет на границу и пытается ее нелегально пересечь, то тогда нужно наказывать турецкие авиалинии. Стамбул — это перевалочный пункт для большинства неблагополучных стран в том регионе.





«Представить себе, как попадание министра Макея в санкционный список приблизит развязку, сложно. Если ЕС не видит перспектив диалога с Владимиром Макеем, то, например, с начальником ГУБОПиК во главе МИД их точно не прибавится. А у белорусского режима сейчас очень специфическая кадровая колода, состоящая из одних силовиков», – объясняет эксперт.





Мацукевич считает, что внесение Макея в санкционный список, если такое произойдет, будет однозначным сигналом того, что ЕС рвет все разговоры с официальным Минском:





«Но это точно тупиковый путь. Вопрос решается путем возобновления сотрудничества в миграционной сфере. Это область общих интересов и для ЕС, и для Беларуси. Нужно это сотрудничество восстановить».





По его мнению, если этого не случится, то санкции ничего не решат. Ставки, очевидно, повышаются. ЕС примет пятый пакет с Макеем или без него. Главный вопрос заключается в следующем: на что рассчитывают инициаторы и каким будет эффект? Решит ли это наказание проблему на границах с ЕС?





«Специалисты с более-менее взвешенными оценками, без эмоционального накала, говорят о гуманитарном кризисе на границе. Так или иначе, пока стороны бьются лбами и выясняют отношения, на границах Беларуси и ЕС мерзнут и гибнут люди. Они уже мерзнут и на лавках центре Минска. Санкционные меры будут только усугублять эту ситуацию», – подытожил экс-дипломат.











