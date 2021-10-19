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Для атаки ядерных объектов Ирана правительство Израиля выделило $1,5 млрд

Правительство Израиля выделило $ 1,5 млрд на подготовку к потенциальной атаке на иранские ядерные объекты, сообщает израильский телеканал Channel 12.



Согласно данным телеканала, 1 миллиард долларов будет потрачен на подготовку армии к потенциальному нападению на Иран в этом году, а 500 миллионов долларов в следующем. Ожидается, что средства будут направлены на самолеты, сбор разведданных и дополнительные средства для совершения ударов по ядерным объектам. Сообщается, что разведка будет осуществлена в том числе, и с помощью спутников. В Израиле надеются, что эти расходы будут утверждены в ноябре.

Новость о выделении Израилем бюджета с целью нападения на Иран появилась через несколько дней после того, как ВВС США объявили об успешном завершении испытаний бетонобойной противобункерной бомбы GBU-72 “Advanced 5K Penetrator”. Эта бомба весом 2,5 тонны предназначена для поражения подземных ядерных объектов Ирана.

Однако как отмечается, транспортировка GBU-72 осуществляется на истребителях или тяжелых бомбардировщиках, а Израиль не обладает средствами для транспортировки подобных снарядов.

В 2009 году Израилю были тайно проданы бетонобойные противобункерные бомбы GBU-28, которые легче и не способны разрушить ядерный центр Ирана в Фордо, расположенный под горами.

Отмечается, что, демонстрируя сброс бомбы GBU-72 с высоты около 11 тысяч метров на базе во Флориде ВВС США ставили целью предупредить Иран и убедить Тегеран вернуться к переговорам по ядерной сделке в Вене.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Израиля Авив Кохави заявил, что его страна значительно ускорила подготовку к действиям против иранских ядерных программ. По его словам, именно на это направлена значительная часть оборонного бюджета Израиля.

В январе этого года Кохави заявил, что израильская армия готовит “новые оперативные планы” по нанесению мощных ударов по Ирану. А в августе начальник Генштаба заявил, что в ответ на ускорение иранской ядерной программы израильская армия также ускорила выполнение своих оперативных планов.
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