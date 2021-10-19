







После того, как задержанных в течение нескольких дней перевели в Жодино (известно про 136 человек), там объявили карантин и ограничили задержанных за комментарии в переписке и передачах, пишет Reform.by. Сколько продлится карантин — неизвестно.





Из сообщений родственников задержанных известно, что к некоторым из содержащихся в Жодино не пускают адвокатов. Родственники пробуют отправить все самое необходимое посылками, однако неизвестно, когда узники смогут их получить — сразу же, или только по завершении карантина. Единственным способом помощи в этой ситуации правозащитники называют пополнение личного счета задержанного в тюрьме. Таким образом он сможет купить необходимое в местном магазине. Однако неизвестно, можно ли сделать покупки во время карантина.





Напомним, за комментарии в социальных сетях о погибшем в перестрелке сотруднике КГБ Дмитрие Федосюке задержали 136 человек. Все они под стражей. Возбуждено уголовное дело по статьям 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности) и 369 (оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет).