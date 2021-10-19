







Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.





"Судьба человечества не может быть оставлена на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне. В то время как мир и почти все сферы нашей жизни меняются, а дипломатия, торговля и международные отношения претерпевают кардинальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней", - добавил он.





Эрдоган считает, что реформирование ООН и других международных структур - неизбежность.





"Действующая система ООН, сформированная после Второй мировой войны, не отвечает вызовам современности, не в силах обеспечить мир и справедливость, обречена порождать новые кризисы", - сказал президент Турции.