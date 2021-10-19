



"Конечно, нужны дополнительные меры. Однако давайте посмотрим, что решат страны ЕС", - сказал он журналистам в Люксембурге, пишет Interfax.by, отвечая на вопрос о том, считает ли он нужным вводить новые меры против Беларуси и "Белавиа".





Боррель напомнил, что выработка единой позиции в ЕС - не всегда простая задача.





"Например, в случае с Эфиопией я считаю, что нужно принять намного больше мер, однако страны ЕС не могут договориться о том, чтобы пойти на решительные шаги. И это притом, что в Эфиопии - худшая во всем мире гуманитарная ситуация", - отметил он.



