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Жозеп Боррель: Против Беларуси нужны новые меры

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что выступает за дополнительные ограничительные меры против Беларуси, однако в то же время - предупредил, что для этого необходимо согласие всех стран Евросоюза.


"Конечно, нужны дополнительные меры. Однако давайте посмотрим, что решат страны ЕС", - сказал он журналистам в Люксембурге, пишет Interfax.by, отвечая на вопрос о том, считает ли он нужным вводить новые меры против Беларуси и "Белавиа".

Боррель напомнил, что выработка единой позиции в ЕС - не всегда простая задача.

"Например, в случае с Эфиопией я считаю, что нужно принять намного больше мер, однако страны ЕС не могут договориться о том, чтобы пойти на решительные шаги. И это притом, что в Эфиопии - худшая во всем мире гуманитарная ситуация", - отметил он.
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