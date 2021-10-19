



Скорая заезжает во двор ИВС на Окрестина в Минске. Фото: Ксения Голубович





Неизвестна статья, пишет Reform.by, по которой Власик был объявлен в розыск, но известно, что дело связано с неуплатой алиментов. По словам девушки Валентина Ирины Нетунахиной, у молодого человека действительно ранее возникали проблемы с неуплатой алиментов во время его выезда на заработки за границу, но в последствии они были уплачены и дело закрыто, бывшая жена также не имеет к нему претензий.





В Беларуси Валентин Власик был активистом волонтерского движения, помогал родственникам задержанных возле изолятора на Окрестина, а также развозил по домам освобожденных оттуда участников протестов. За это его привлекли к административной ответственности, после чего он покинул Беларусь в сентябре 2020 года и жил в Польше.





Сейчас Власик находится в следственном изоляторе Будапешта, где ожидает суда об отказе в экстрадиции в Беларусь. Суд назначен на декабрь. У Власика есть адвокат, кроме того, правовую помощь ему оказывает Центр белорусской солидарности в Варшаве.





Как сообщила координатор Центра Ольга Добровольская, после задержания Валентин Власик обратился к венгерским властям за политическим убежищем, и согласно Дублинскому соглашению должен был быть выдан Польше как первой стране въезда, но до решения об отказе в экстрадиции в Беларусь этого не произойдёт.





«Центр белорусской Солидарности также направил в МИД письмо, подписанное представителем Тихановской Сергеем Зикрацким, в котором объясняется ситуация и говорится о том, что беларусские власти под надуманными предлогами пытаются вернуть тех людей, которые были вынуждены эмигрировать по политическим причинам», – сказала Ольга Добровольская.