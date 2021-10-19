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Министр обороны США: Давайте четко говорить, что войну на Донбассе начала Россия

Боевые действия на Донбассе начались из-за России. Об этом на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном 19 октября в Киеве заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Фото: ЕРА


"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Она начала нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", – подчеркнул Остин.

Он также добавил, пишет "Гордон", что США будут помогать Украине противостоять российской агрессии.

"Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способность защищать территориальную целостность и неприкосновенность", – сказал министр.

Остин приехал в Украину в рамках сотрудничества по документам, подписанным Минобороны Украины и Пентагоном в августе этого года, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября.
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