







Между тем, в статье 10 Конституции РБ, так же как и в Законе «О гражданстве» прямо говорится:»никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь либо права сменить гражданство".









Валерий Карбалевич в экспресс-комментарии « - В Беларуси готовится новая Конституция, из которой можно убрать тот пункт, который есть в действующей Конституции и гарантирует гражданам Республики Беларусь, что их не лишат этого гражданства, – заметил политологв экспресс-комментарии « Салідарнасці»





С юридической точки зрения, добавил эксперт, сделать это нетрудно и вполне реально. Подобная практика некогда существовала в Советском Союзе, где лишение гражданства использовалось как репрессивная мера против нелояльных режиму лиц-диссидентов, оппозиционной интеллигенции, что не вписывалось в советскую систему.





Значат ли заявления ГУБОПиК, что Беларусь возвращается к советской системе?





- Мне трудно сказать, насколько инициатива МВД согласована с политическим руководством, пока это какой-то «вброс», вроде уголовного преследования подписчиков «экстремистских» телеграмм-каналов.





Здесь нужно учитывать и момент запугивания, и какие-то настоящие правовые вещи, - отметил политолог. - Но в условиях неправового государства в принципе возможно все, что угодно.





Я хочу напомнить, что осенью 2020 года в Беларусь не впускали белорусских граждан – студент� �, которые ехали из Польши, митрополита Тадеуша Кондрусевича, - хотя в белорусской Конституции тоже все записано на этот счет.





Затем - нынешние изменения в законодательстве: положение о том, что лишать гражданства можно тех белорусов, кто имеет его не по рождению, а приобрели гражданство, будучи уже взрослыми.





То есть де-факто это уже было, власти делали подобные вещи, не впуская белорусских граждан в Беларусь. А ведь еще можно вспомнить историю с Павлом Шереметом, которого лишили белорусского гражданства много лет назад, далеко до всех текущих событий... и сейчас, в условиях жестокого подавления - все возможно.





Не обошел вниманием политолог и вчерашний странный формат новостей – в телевизионном сюжете о назначении силовиков не только не назвали имена и должности руководителей КГБ, но и размыли их лица и даже фигуры.





- Совсем недавно Лукашенко награждал группу силовиков за выдающиеся действия против политических оппонентов, и их имена тоже не назывались, - напоминает Валерий Карбалевич. - Сейчас руководящие кадры КГБ также будут анонимными.





В каком-то смысле это закономерно, говорит политолог/







