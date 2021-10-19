Об этом сообщает ТАСС.





«Я не видел контекст, в котором сказана эта фраза, я ее сам не читал, видел только в пересказе СМИ. Не знаю, насколько адекватно выполнен перевод. Я обладаю возможностью по-турецки ее прочитать, обязательно посмотрю», — прокомментировал ситуацию официальный представитель Кремля.





В Госдуме ответили на слова Эрдогана, заявив, что Турция хочет вернуть потерянное в прошлом веке влияние.





Ранее турецкий лидер заявил, что у Совбеза ООН нет права решать судьбы человечества. Он подчеркнул, что судьба человечества не должна быть «оставлена на милость горстке» стран-победителей во Второй мировой войне.









По словам Эрдогана, неизменность архитектуры глобальной безопасности немыслима на фоне того, как меняется мир.