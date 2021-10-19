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В Кремль прокомментировали заявление Эрдогана о "горстке" стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нужно ознакомиться в оригинале с заявлением лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «горстке» стран-победителей во Второй мировой войне.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я не видел контекст, в котором сказана эта фраза, я ее сам не читал, видел только в пересказе СМИ. Не знаю, насколько адекватно выполнен перевод. Я обладаю возможностью по-турецки ее прочитать, обязательно посмотрю», — прокомментировал ситуацию официальный представитель Кремля.

В Госдуме ответили на слова Эрдогана, заявив, что Турция хочет вернуть потерянное в прошлом веке влияние.

Ранее турецкий лидер заявил, что у Совбеза ООН нет права решать судьбы человечества. Он подчеркнул, что судьба человечества не должна быть «оставлена на милость горстке» стран-победителей во Второй мировой войне. 


По словам Эрдогана, неизменность архитектуры глобальной безопасности немыслима на фоне того, как меняется мир.
Источник: lenta.ru
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