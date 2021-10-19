«Задачи перед министерством уже поставлены главой государства. Сегодня Министерство юстиции выполняет свои функции. Исходя из оценки современной и социально-политической обстановки, конечно, есть необходимость в более оперативном решении вопросов, касающихся правового регулирования», — заявил министр.





«Мы стоим на пороге конституционной реформы, изменений в Избирательный кодекс. Это все тоже потребует от коллектива Министерства юстиции тщательной, высокопрофессиональной работы», — добавил он.



