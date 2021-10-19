Новый министр юстиции анонсировал изменения в Избирательных кодекс
Министр юстиции Сергей Хоменко рассказал, что в Избирательном кодексе произойдут изменения. Каких подвохов ждать от властей беларусам, он не сообщил
«Задачи перед министерством уже поставлены главой государства. Сегодня Министерство юстиции выполняет свои функции. Исходя из оценки современной и социально-политической обстановки, конечно, есть необходимость в более оперативном решении вопросов, касающихся правового регулирования», — заявил министр.
«Мы стоим на пороге конституционной реформы, изменений в Избирательный кодекс. Это все тоже потребует от коллектива Министерства юстиции тщательной, высокопрофессиональной работы», — добавил он.
12:43 19/10/2021
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