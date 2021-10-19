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Мнение: Неотвратимость поражения начинает осознавать и сам Лукашенко

«Миграционная игра» официального Минска закончится поражение, считает историк и политолог Александра Фридман.

"На закате своей политической карьеры Александр Лукашенко решил попытать счастья в большой игре на европейском поле и сделал ставку на миграционный кризис, - пишет Александра Фридман

- Лукашенко - опытный, упертый и жестокий политик, которому не занимать властолюбия, самоуверенности и цинизма.

Но этих качеств мало для успешной игры на серьезном международном уровне. Тут не обойтись без понимания противника, гибкости, креативности и умения просчитывать шаги.

Ни у Лукашенко, ни тем более у его окружения, которое подобрано по принципу слепого послушания и безусловной лояльности, таких способностей нет. И по этой причине циничная «миграционная игра» официального Минска закончится поражением.

И неотвратимость этого поражения, похоже, начинает осознавать сам Лукашенко: за стол переговоров его не позовут – французский МИД от лица ЕС дал ему еще раз понять, что для Европы он не президент Беларуси, а просто нелегитимный «месье Лукашенко». 

По сообщению агентства Рейтер в следующем санкционном списке ЕС может оказаться и министр иностранных дел Макей, а значит канал переговоров через «вечного министра» будет закрыт.

Именно неудачами на «миграционном фронте» можно объяснить взятый режимом курс на изоляцию от цивилизованного мира и истерическое закручивание гаек, который проявился в признании дворовых чатов «экстремистскими формированиями», фактической высылке французского посла, а теперь еще и в угрозах лишать белорусов в западных странах гражданства страны.
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