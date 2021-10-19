Александра Фридман. "На закате своей политической карьеры Александр Лукашенко решил попытать счастья в большой игре на европейском поле и сделал ставку на миграционный кризис, - пишет





- Лукашенко - опытный, упертый и жестокий политик, которому не занимать властолюбия, самоуверенности и цинизма.





Но этих качеств мало для успешной игры на серьезном международном уровне. Тут не обойтись без понимания противника, гибкости, креативности и умения просчитывать шаги.





Ни у Лукашенко, ни тем более у его окружения, которое подобрано по принципу слепого послушания и безусловной лояльности, таких способностей нет. И по этой причине циничная «миграционная игра» официального Минска закончится поражением.





И неотвратимость этого поражения, похоже, начинает осознавать сам Лукашенко: за стол переговоров его не позовут – французский МИД от лица ЕС дал ему еще раз понять, что для Европы он не президент Беларуси, а просто нелегитимный «месье Лукашенко».







