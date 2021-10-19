



Об этом заявил глава Администрации Лукашенко Игорь Сергеенко во время представления нового главы Минюста, сообщает БелТА.





Сергеенко поблагодарил Слижевского за работу в министерстве юстиции и рассказал, на какую же работу переводят бывшего министра.





"Он переходит на работу в структуру Министерства иностранных дел, где будет представлять интересы нашей страны. Вопрос согласован главой государства", — рассказал Сергеенко.





Напомним, Слижевский возглавлял минюст около 10 лет, а ранее курировал здесь же политические партии и объединения. Своеобразным итогом этого кураторства можно назвать тот факт, что с февраля 2000 года ведомство не зарегистрировало ни одной новой партии.





А в последний год Минюст занимался зачисткой гражданского общества — по искам ведомства Верховный суд лишал регистрации общественные организации и объединения.





С 2007 года Олег Слижевский находится в санкционных списках ЕС.





Напомним, новым министром юстиции стал силовик — бывший замглавы МВД Сергей Хоменко.



