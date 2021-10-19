Почетная отставка: бывший министр юстиции станет дипломатом
Олег Слижевский, которого Лукашенко накануне освободил от должности министра юстиции, переходит на работу в МИД.
Об этом заявил глава Администрации Лукашенко Игорь Сергеенко во время представления нового главы Минюста, сообщает БелТА.
Сергеенко поблагодарил Слижевского за работу в министерстве юстиции и рассказал, на какую же работу переводят бывшего министра.
"Он переходит на работу в структуру Министерства иностранных дел, где будет представлять интересы нашей страны. Вопрос согласован главой государства", — рассказал Сергеенко.
Напомним, Слижевский возглавлял минюст около 10 лет, а ранее курировал здесь же политические партии и объединения. Своеобразным итогом этого кураторства можно назвать тот факт, что с февраля 2000 года ведомство не зарегистрировало ни одной новой партии.
А в последний год Минюст занимался зачисткой гражданского общества — по искам ведомства Верховный суд лишал регистрации общественные организации и объединения.
С 2007 года Олег Слижевский находится в санкционных списках ЕС.
Напомним, новым министром юстиции стал силовик — бывший замглавы МВД Сергей Хоменко.
Источник: euroradio.fm
12:09 19/10/2021
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