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Почетная отставка: бывший министр юстиции станет дипломатом

Олег Слижевский, которого Лукашенко накануне освободил от должности министра юстиции, переходит на работу в МИД.


Об этом заявил глава Администрации Лукашенко Игорь Сергеенко во время представления нового главы Минюста, сообщает БелТА.

Сергеенко поблагодарил Слижевского за работу в министерстве юстиции и рассказал, на какую же работу переводят бывшего министра.

"Он переходит на работу в структуру Министерства иностранных дел, где будет представлять интересы нашей страны. Вопрос согласован главой государства", — рассказал Сергеенко.

Напомним, Слижевский возглавлял минюст около 10 лет, а ранее курировал здесь же политические партии и объединения. Своеобразным итогом этого кураторства можно назвать тот факт, что с февраля 2000 года ведомство не зарегистрировало ни одной новой партии. 

А в последний год Минюст занимался  зачисткой гражданского общества — по искам ведомства Верховный суд лишал регистрации общественные организации и объединения. 

С 2007 года Олег Слижевский находится в санкционных списках ЕС.

Напомним, новым министром юстиции стал силовик — бывший замглавы МВД  Сергей Хоменко.
Источник: euroradio.fm
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